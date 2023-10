Chris Bitoon, Nueva Ecija ingat sa San Juan Knights

Mga laro Biyernes:

(Gov. Ren Guiao Gym/Pampanga)

North Division Semis/Game 1

6:00pm — Nueva Ecija vs. San Juan

8:00pm — Pampanga vs. Caloocan

SASANDIGAN muli ng defending champions Nueva Ecija Rice Vanguards sina Chris Bitoon at Roi Sumang sa pagnanais nito makuha ang unang panalo sa Game 1 ng semifinals ng North Division sa ginaganap na 2023 Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Regular Conference sa Gov. Ren Guiao Gymnasiu sa Pampanga.

Haharapin ng No. 2 na Nueva Ecija ang dating kampeon na No. 6 San Juan Knights sa unang laro ganap na alas-6 ng gabi bago sundan ng salpukan sa pagitan ng No. 1 Pampanga Lanterns at No. 4 Caloocan Batang Kankaloo sa tampok na laro sa ganap na alas-8 ng gabi.

Hulimg pinatalsik ng Rice Vanguards ang nakaharap sa quarterfinals playoffs na Pasay sa loob lamang ng dalawang laro sa best-of-three na labanan na katulad din ng ginawa ng San Juan na maagang pinagbakasyon ang nakatapat na Makati.

Kaya naman hindi nagpapaka-kumpiyansa at mismong nagbigay ng matinding babala sa kanyang manlalaro ang team owner ng Nueva Ecija Rice Vanguards na si Governor Bong Cuevas.

“Sabi ko sa kanila, they have to play and prepare harder. Sa tingin ko, mas malaki itong San Juan na ito kaysa sa San Juan na unang nakalaban namin last North Division finals. Tapos, nagpa-peak at the right time ‘yung San Juan. We cannot take them for granted. Ang mga bata, from my assessment, based sa last games nila, mukhang nagpi-peak rin. So magandang laban ito,” sabi ng mahilig din sa paglalaro na si Cuevas.

“Sa amin naman, the Rice Vanguards have always been known for defense. As long as your defense will hold, mananalo tayo. At the end of the day, kung magtatao-tao tayo. Kung tutusuin, mas marami magagaling na players on paper kaysa doon sa kalaban. But at the end of the day, kung hindi ka naman dedepensa at aasahan mo lang ‘yung pag-shoot mo, may talo ka rin.”

(Lito Oredo)