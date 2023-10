Chinese tinutukan ng baril dyowang Vietnamese, kalaboso

HINDI nag-atubiling ipakulong ng isang Vietnamese ang kanyang boyfriend na Chinese matapos siya nitong tutukan ng baril sa Malate, Maynila noong Miyerkoles nang gabi.

Nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 (Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act) in relation to Omnibus Election Code, Republic Act 9165 (The Comprehensive Dangerous Drugs

Act of 2002 at Republic Act 9262 (Violence against Women and Children) ang suspek na si Liu Qi, 30-anyos, nanunuluyan sa Hotel Ava sa Adriatico St., Malate, Maynila dahil sa reklamo ng kanyang girlfriend na si Hoang Thi Plien, 24-an­yos at residente ng Bay View Garden Homes sa Pasay City.

Sa ulat, nagpapatrulya sina P/Cpl. Elpidio Ammogawen Jr. at P/Cpl. Ron Marc Jimenez ng Manila Police District-District Special Operation Unit (MPD-DSOU) nang makita nilang hinahabol ng kotse ng suspek ang

sasakyan ng biktima sa kahabaan ng Roxas Boulevard service road sa tabi ng Aristocrat Restaurant bandang alas-9:30 nang gabi.

Sinabi ng biktima na pinagbantaan siya ng suspek na papatayin habang nakatutok sa kanya ang baril nito sa loob ng unit nito sa hotel. Pinasakay ng mga pulis ang biktima sa patrol vehicle at hinabol ang suspek na kanilang inabutan sa Roxas Boulevard service road.

Nakumpiska sa suspek ang isang sachet ng shabu, dalawang sachet ng pink na crystalline substance, isang pistol airsoft; shotgun na may anim na 6 na bala, P201,000 cash, cellphone, passport, driver license,

ID at kulay brown na bag. ­

(Juliet de Loza-Cudia)