Dapat pa ring ituloy ng gobyerno ang kanilang “Build Better More” infrastructure program kahit wala ang official development assistance (ODA) mula sa China.

Ito’y matapos magpadala ng liham si Chinese Ambassador Huang Xilian sa Department of Finance (DOF) na nagsasaad na tinanggal na nila ang hirit ng gobyerno ng Pilipinas na ODA para sa P83-bilyon Mindanao Railway Project Phase 1.

“The withdrawal of the official development assistance from China for a railway project should not derail the implementation of our infrastructure programs,” sabi ni Poe sa isang statement.

Ayon pa kay Poe, hindi na umano bago ito dahil nagawa na rin ito ng mga bangko ng China kung saan sinasadyang suspendihin ang loan applications kaya’t nalalagay sa alanganin ang maraming proyekto ng gobyerno.

“While appearing attractive, the loans are not exactly that benevolent as they come with hefty interest rates and other strings that could be detrimental to the country in the long term,” saad ng senador.

Dahil dito, sinabi ni Poe na oras na para maghanap ang pamahalaan ng ODA mula sa ibang bansa at maghanap ng ibang funding options mula sa multilateral institutions at international assistance agencies para mapondohan ang mga nakabinbing infrastructure program ng pamahalaan. (Dindo Matining)