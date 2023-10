Cebu una sa bentahan ng P20 kada kilo ng bigas — Gov. Gwen

Ibinida ni Cebu Governor Gwen Garcia na ang kanyang lalawigan ang unang magbebenta ng bigas mula sa National Food Authority (NFA) sa halagang P20 kada kilo, bilang pagtupad sa pangako ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.

Ginawa ni Garcia ang anunsiyo sa pagpupulong ng lahat ng alkalde ng lalawigan sa Cebu capitol building noong Miyerkoles, October 25.

Binigyang-diin ng Cebu governor na ang kanyang lalawigan ang unang magbebenta ng NFA rice sa P20 kada kilo. Ang pagbebenta, na isa-subsidize ng lalawigan, ay unang iaalok sa mahihirap na pamilya.

“It will be Cebu that will be the first to be able to sell NFA rice at P20 per kilo, fulfilling the President’s promise,” pahayag ni Governor Garcia sa gitna ng rice harvest season.

Ang Cebu provincial government ay naglaan ng budget na P100 million para bumili ng NFA rice, kaugnay sa programa ni Presidente Marcos na bumili ang NFA ng palay sa mas mataas na farmgate price.

Magugunitang pinuri ng mga grupo ng mga magsasaka sa bansa ang performance ni Presidente Marcos bilang Secretary of Agriculture, at binanggit ang kanyang direktiba sa Department of Agriculture (DA) na magkaloob ng libreng rice seeds, fertilizers at technical support.

Inatasan din ng Pangulo ang NFA na bumili ng palay mula sa mga magsasaka sa mas mataas na farmgate price para lumaki ang kanilang kita habang nagbebenta rin ng bigas sa merkado sa mas mababang presyo.