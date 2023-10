Kinalampag ni ACT Teachers Party-list Rep. France Castro ang Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) na imbestiga­han ang television show ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte dahil sa pagpapalaganap nito ng karahasan.

Binabalak ni Castro na maghain ng reklamo sa MTRCB at sa Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP) laban sa “Gikan sa Masa, Para sa Masa,” program ni Duterte sa Sonshine Media Network Inc. (SMNI) na minamay-ari ni Pastor Apollo Quiboloy.

“Ito nag-a-advocate ng violence, hindi ninyo ba ‘to iimbestigahan MTRCB at KBP? Baka mag-file kami ng complaint sa MTRCB at KBP,” giit ng kongresista.

Noong October 10 episode ng programa, binalaan ni Duterte si Castro at ang Makabayan bloc na ipapapatay niya ang mga ito. Bagama’t inalis na ang YouTube livestream ng programa, mapapanood pa rin umano sa online ang video ng nasabing episode.

Idinagdag pa ni Castro na dapat din imbestigahan ng MTRCB ang isa pang programa ng SMNI dahil sa pagre-red tag sa ilang indibiduwal.

“Pinag-iisipan namin ‘yong program na nag-a-advocate ng misinformation tulad ng programa ni dating Presidente Duterte, ‘yong programa ng dalawang notorious na red tagger na kilala na natin ‘yon. ‘Yon ang pinag-iisipan nating ireklamo,” sabi ni Castro.

Noong Martes, naghain ng kasong grave threat sa Quezon City Prosecutor’s Office si Castro laban kay Duterte dahil sa ginawang pagbabanta nito sa kongresista kaya rumesbak si Davao City Rep. Paolo Duterte at sinabing hindi dapat balat-sibuyas ang mga public servant kapag nababatikos.

Nitong Huwebes, kinalampag naman ni Rep. Duterte si Castro na proteksiyunan ang mga inosenteng sibilyan na biniktima ng New People’s Army (NPA).

“I just wish na sana ‘yong passion mo to sensationalize this further is the same as your passion to protect the farmers and innocent victims na pinatay at biktima ng mga NPA,” sabi ni Duterte.

“You filed a case, let the court look at the me­rits. Simple as that. Gaya ng sinabi ko, it is your right. But I heard worse,” dagdag pa ng anak ng da­ting pangulo.

Hindi naman natatakot si Castro sa anumang isisiwalat ni Rep. Duterte. (Billy Begas/Eralyn Prado)