Birthday ni Annabelle dinumog ng mga sikat na politiko, artista

Expected nang magsasama-sama ulit ang mga sikat na politiko at beteranong artista sa birthday party ni Annabelle Rama.

Kumbaga, memoryado ko na agad, na sangkatutak na mga kaibigang artista, politiko, ang darating, dahil si Tita Annabelle kasi, kilala rin sa pagiging magiliw sa mga kapwa niya artista, mga kaibigang politiko, na madalas din kasi siyang dumalo sa mga kaarawan nila, at nagbibigay ningning talaga siya sa kanila.

At siyempre, super saya ng birthday party ni Tita Annabelle, na kahit 7:30pm ang call time niya, aba, 6:30pm pa lang ay dumating na siya, at kasama siyempre ang mister na si Tito Eddie Gutierrez.

At gaya ng dati, todo entertain talaga siya sa mga bisita, na wala siyang kapaguran sa pagti-table hopping, ha! Na lahat ng dumarating na bisita, alam mong super close sa kanya, na sinasalubong talaga niya nang may matamis na mga ngiti.

At pag si Tita Annabelle talaga ang nagbi-birthday, asahan mo na nagkukumpulan talaga ang mga artista, na hindi mo masyadong nakikita na nagkakasama-sama, ha!

Nagiging venue nga ang birthday party ni Tita Annabelle para mag-reunion sila.

Ang sarap ngang panoorin na todo kuwentuhan, seryosong usapan, sina Sen. Robin Padilla, Sen. Bong Revilla, Jr., Cong. Dan Fernandez, Phillip Salvador, Manong Chavit Singson, Cesar Montano.

Nakakatuwa ngang makita si Richard Gutierrez na kausap ang mga haligi ng pelikulang Pilipino, ha! Na puwede mo na ngang sabihin, na kayang-kaya niyang makibagay sa mga mas matatanda sa kanya, ha!

Sama-sama rin siyempre sa party sina Ogie Alcasid, Janice de Belen, Ramon Christopher.

Join din sa party sina Lorna Tolentino at Cong. Lani Mercado. Pati na sina Jean Saburit.

At after a long time, nakita ko ulit si Diether Ocampo, ha! Na sa totoo lang ay hindi nagbabago ang hitsura. Kung nagkaedad man, hindi pa rin masyadong halata sa kanyang mukha, ha! Malayo sa mga kaedaran o kasabayan niya na kitang-kita na ang gatla sa mga mukha.

Sayang nga lang at dahil party mode ang lahat, hindi ka talaga maka-interview, eh. Kailangan mo pang lumabas ng venue para maka-chika ang mga artista, politiko.

Anyway, hindi ko na nahintay pa ang ‘speech’ ni Tita Annabelle, pero sure ako, kung meron man, super kuwela talaga ‘yon. Eh, knowing Tita Annabelle na walang dull moment, na bawat kuwento niya, maaliw ka talaga.

Anyway, ang bongga ng song number nina Venice (anak ni Ruffa) at Samantha (anak nina Sunshine at Cesar), ha! Nag-more nga ang mga bisita at pinagbigyan naman nila.

Parehong may timbre ang boses nila, at marami silang padadapain na mga nagpapanggap na singer, ha!