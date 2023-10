Vilma sumaludo kina Luis, Shaina, Robi

Na-starstruck ang mga co-host ni Luis Manzano sa nanay niyang si Star for all Seasons na si Vilma Santos nang dumalaw ito sa kanilang show.

At puring-puri naman ni Ate Vi ang mga co-host ng kanyang anak na sina Shaina Magdayao, Jennica Garcia, Melai Cantiveros, Robi Domingo, pati na sina Bianca Umali, Andrea Brillantes.

“I’d like to commend all of you, of course anak (Luis), at lahat-lahat kayo na ‘It’s Your Lucky Day’ family. I’d like to commend them kasi sa ating mga artista, akala niyo po ba madali po ‘yung sabihin na, ‘We’re offering you pero 12 days lang na show’,” sey ni Ate Vi nang mag-guest siya sa programa noong Sabado.

“Hindi ho madali ‘yun pero itong ‘It’s Your Lucky Day’, tinanggap nila dahil hindi sila selfish. Twelve days, kasi ipapasok lang sila dahil alam naman natin ‘yung mga kaganapan. Pero selfless sila kasi gusto nila ituloy pa rin ‘yung entertainment at ‘yung pupuwedeng swerteng ibigay pa sa mga tao,” dugtong pa ni Ate Vi, na naging emosyonal at nag-bow pa sa harapan ng mga host.

At hindi pa natapos doon ang chika, dahil ‘umayuda’ rin si Ate Vi na dinagdagan niya ng P2,000 ang consolation prize ng mga contestant ng programa.

Kaya sa halip na P1,000 each lang ang natanggap nila, nag-uwi ang apat na contestant ng tig-P3,000.

At bukod sa pagiging guest star judge ni Ate Vi, nagpa-sample pa siya ng ilang linya ng isang kanta, ha! Bongga! (Dondon Sermino)