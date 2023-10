SA pagsasabing opinyon lamang niya ang talamak na lagayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), ipinakulong ng House committee on transportation ang da­ting whistleblower na si Jeffrey Tumbado.

Sa motu proprio hearing ng komite nitong Lunes, naghain ng mosyon si Sagip party-list Rep. Rodante Marcoleta upang i-contempt si Tumbado matapos nitong sabihin na wala siyang personal na kaalaman kaugnay ng kanyang rebelasyon ng korapsiyon na nagresulta sa pagsuspinde kay LTFRB chairperson Teofilo Guadiz III.

“Opinyon ko lang po iyon,” sabi ni Tumbado. “I don’t have direct evidence. Dahil lang po ito sa mga sumbong sa akin ng mga operator na sobrang taas ng hinihingi para sa provisional authority.”

Sinabi ni Marcoleta na sinasayang lamang ni Tumbado ang oras ng mga mambabatas.

“Wala kaming panahon para sa iyo. Sinayang mo ang oras ng mga kongresista na nagpunta rito,” sabi ni Marcoleta. “We cannot rely on the answers of this resource person.”

Walang tumutol sa mosyon ni Marcoleta na i-contempt si Tumbado kaya agad itong inaprubahan ng chairperson ng komite na si Antipolo Rep. Romeo Acop.

Sinabi ni Acop na si Tumbado ay makukulong ng 10 araw sa Kamara de Representantes. Ang komite ay mayroong kapangyarihan na muling i-contempt si Tumbado upang mapalawig ang pagkakakulong nito.

Noong Oktubre 9, nagpatawag ng press conference ang transport group Manibela kung saan nagsalita si Tumbado na umaabot sa P5 milyon ang lagayan para mabilis na maaprobahan ang permit, prangkisa at iba sa LFTRB. Idinawit pa nito si Guadiz na tumatanggap umano ng lagay para ibi­gay kay Transportation Secretary Jaime Bautista at sa Office of the President.

Makalipas ang dalawang araw, binawi niya ang mga isiniwalat sa press conference at sinabing naguguluhan lang daw ang kanyang isip. (Billy Begas/Eralyn Prado)