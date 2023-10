Kung ngayon gagawin ang 2025 national and local elections, Top 3 sa pagka-senador sina ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo, Senator Bong Go at dating Senate President Vicente Sotto III, ayon sa senatorial survey ng OCTA Research.

Sa isinagawang “Tugon ng Masa National Survey” ng OCTA Research mula Setyembre 30 hanggang Oktubre 4, 60% ng adult Filipinos ang gusto sa pagka-senador si Tulfo, habang 49% naman ang bet si Go at 42% ang nakuha ni Sotto.

Pasok sa tinatawag na “Magic 12” sina Imee Marcos at Ronald “Bato” dela Rosa sa 39%; Pia Cayetano sa 36%, Isko Moreno sa 35%, at Panfilo “Ping” Lacson at Ramon “Bong” Revilla sa 32%

Gayundin si Manuel “Lito” Lapid at Manny Pacquiao sa 26%.

Si Dr. Willie Ong ay mayroon ding statistical chance na manalo matapos makakuha ng 21% voting preference na maaaring maglagay sa kanya mula sa ika-11 hanggang ika-18 na puwesto. (Issa Santiago)