Nagpahayag ng suporta ang mga miyembro ng Visayan bloc kay Spea­ker Ferdinand Martin Romualdez sa gitna ng mga ingay politika matapos magdesisyon ang Kamara de Representantes na ilipat ang P1.2 bilyong confidential funds sa ilalim ng 2024 national budget.

“We, the Visayan Bloc Members, would like to express our unwavering and resolute support for the esteemed Speaker from the Visayas, Speake­r Ferdinand Martin G. Romualdez,” sabi ng manifesto.

Sinabi ng mga mam­babatas sa manifesto na sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez ay mara­ming panukala na para sa kapakanan ng mga Pilipino ang naaprubahan ng Kamara.

“We reaffirm our belief that the Speaker has led the House of the People with the principles of unity, integrity, transparency and strict adherence to the law–including adherence to COA audits,” sabi sa manifesto. “We will continue to work with him to deliver on the President’s priority legislative agenda and uplift the lives of Filipinos.”

Umaabot sa 34 kongresista ang nakalista sa manifesto. (Billy Begas)