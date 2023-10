Remedyo sa palpak na serbisyo

Sa panahon ngayon, karaniwan na sa atin ang paggamit ng internet, maging sa trabaho, sa pag-aaral o sa pang-araw-araw na gawain.

Kaya naman importante na kapag nagbayad para sa internet connection ay makakaasa tayo na tuloy-tuloy ang serbisyo ng service provider.

Pero kung mawala ang internet connection ng ilang araw at hindi man lang kumilos agad ang service provider para maibalik agad ito, walang magawa ang konsyumer para mabawi ang binayad niya para sa palpak na serbisyo.

Naikuwento na ng inyong Kuya Pulong noon ang nai-file nating panukalang batas na House Bill 8480 para maremedyuhan ito.

Ang magandang balita ay naipasa na ito kasama ng mga kaparehong bill sa third and final reading ng Kamara de Representante bago mag-adjourn nitong Setyembre.

House Bill (HB) 9021 o ang “Refund for Internet and Telecommunications Services Outages and Disruptions Act” ang pinal na bersyon ng panukalang batas na naaprubahan ng Kamara.

Malaking hakbang ito para maisabatas na ang panukala at mabigyan na ng remedyo ang mahinang serbisyo ng mga telecom companies at iba pang internet service provider (ISP). Inaasahan na aaksyunan na rin ito ng Senado.

Sa ilalim ng bill na naaprubahan ng Kamara, gagawing requirement para sa mga telecom companies at iba pang ISP na awtomatiko ang pagbibigay ng refund sa customer kapag ang serbisyo nito ay naantala ng 24 oras at mahigit pa sa loob ng isang buwan.

Wala nang kailangang gawin pa ang customer para makuha ang refund. Dapat ay magsagawa ng mekanismo ang kumpanya para awtomatiko na itong maibawas sa monthly bill ng subscriber.

Maging ang mga prepaid subscriber ay sakop rin ng automatic refund na nakasaad sa HB 9021

Hindi kailangang mag-refund ang kumpanya kung may naka-schedule na system maintenance na dapat ay maipapaalam sa mga subscriber 48 hours bago gawin, ayon sa bill. Ang oras na ilalaan para sa system maintenance ay hindi dapat lalagpas sa 48 oras kada buwan.

Kung may mga di-inaasahang pangyayari, tulad ng matinding pagbaha, bagyo at lindol, o kaya ay riot, strike, sabotahe, cyberattack o pagbabawal ng gobyerno, hindi rin kailangang mag-refund ang service provider.

May mga kaukulang parusa sa ilalim ng bill sa mga lalabag sa mga probisyon nito. Kasama na rito ang pagkansela o pagbawi ng lisensya, registration o prangkisa ng kumpanya kung paulit-ulit ang paglabag na mangyayari.

Naniniwala ang inyong Kuya Pulong na ang pagsasabatas ng HB 9021 ay makakatulong para maging mas responsable at mas maayos ang serbisyo ng mga ISP.

Bilyun-bilyong piso ang kinikita ng mga higanteng telecom companies kada buwan mula sa mga nasisingil nila sa mga konsyumer. Ang isang kumpanya ay nagpahayag na tumaas sa halos P50 billion ang kanilang kinita sa 2022 mula pa lamang sa mga serbisyo nitong fiber internet connection.

Kung ganyan kalaki ang kinikita nila, dapat lang na obligahin natin silang ayusin ang kanilang serbisyo at magbigay ng refund kung kulang o palpak ito.