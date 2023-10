Popoy, Basha nina John Lloyd, Bea bibida sa musical

Pagkatapos ng seventeen years ay magbabalik ang iconic film na ‘One More Chance’ pero this time bilang isang musical.

Naganap ang announcement ng Philippine Educational Theater Association (PETA) sa closing performance ng all-original Filipino musical na ‘Walang Aray’.

Nasorpresa rin ang mga nanood sa gabing iyon nang lumabas ang bandang Ben&Ben na nag-perform ng kanilang classic hits na ‘Kathang Isip’ and ‘Araw-Araw’.

Ang mga kanta kasi ng Ben&Ben ang gagamitin sa ‘One More Chance (The Musical)’ na mapapanood simula next year.

Ang ‘One More Chance’ ay ang 2007 blockbuster film na pinagbidahan nina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo at mula sa direksyon ni Cathy Garcia Molina.

Marami ang na-excite sa pagkakaroon ng musical nito dahil hanggang ngayon ang ‘One More Chance’ ay isa sa hindi malilimutang Pinoy romantic films na tungkol sa pagmamahalan nina Popoy at Basha.

Ilan sa lines sa pelikula ay naging iconic at nagpasimula ng mga hugot lines.

Ngayon pa lang nga ay ay may mga choice na ang mga netizen na gumanap na Popoy at Basha.

Ayon naman sa writer ng movie na si Vanessa Valdez, pitong taon ang itinagal mula nang una nilang kausapin ang PETA para sa musical version ng kanilang pelikula.