ISANG Pinoy ang itinuturing na Ensaymada King sa Canberra, Australia dahil sa kanyang restaurant na dinudumog at dinarayo ng daan-daang customer para bumili at makatikim ng sikat at masarap niyang ensaymada.

Sa katunayan, anim na taon na palang namamayagpag sa Canberra, Australia ang Lolo, Lola Pinoy-themed resto ni Kim Cudia.

Sabi niya, nasa 200 hanggang 300 katao ang bumibisita sa kaniyang restaurant na itinayo niya sa puhunan lang na P2,000.

“Nagsimula po tayo talaga sa $ 50 lang po, pambili ng harina, asukal, keso at butter,” pagbabahagi niya.

Dagdag ni Kim, apat na dosenang ensaymada ang sinimulan niyang ibenta.

May karanasan sa pagluluto si Kim kaya lumaki ang kanyang pangarap hanggang maisipan nila ng kanyang asawa na itayo ang kanilang negosyo sa Canberra na hindi nila lubos akalain na maitataguyod nila.

“Dasal lang po. Dasal. Dasal at tiyaga. Sipag at tiyaga,” ayon pa kay KIm.

“A kapal ng mukha,” natatawa pang pahayag ni Kim na may katotohanan naman.