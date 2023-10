Pinay ang reyna! Chezka Centeno inangkin korona sa World 10-Ball

MULING kuminang ang Pilipinas sa larong bilyar matapos magkampeon ni Chezka Centeno sa 2023 WPA Women’s World 10-Ball Championship sa Klagenfurt, Austria nitong Linggo ng gabi.

Ipinagpag ni 24-year-old Pinay cue artist Centeno si Han Yu ng China, 9-5, sapat upang magkampeon at sikwatin ang $50,000 (P2.8M) premyo.

“This is my dream, I can hardly believe it. I am your new Women’s World 10-Ball Champion!” post ni Centeno sa kanyang social media account.

Hindi naitago ni Zamboanga native, Centeno ang pagiging emosyunal nang ihayag nito sa social media account at paghihirap at pagti-tiyagang pinagdaanan nito bago naging kampeon.

Si Centeno ang pangalawang Pinay na naging world champion, nauna ang kanyang kaibigan na si Rubilen “Bingkay” Amit na kuminang noong 2009 at 2013.

Ganado si Centeno sa pagtumbok dahil habang nagchi-cheer si Amit na nanood nang live ay dinodomina ng kampeon si Han na isang two-time semifinalist sa nasabing event at three-time WPA 9-Ball champion.

Matamis na rebanse ang naging panalo ni Centeno dahil ang nakalaban na Chinese cue artist sa finals ang nagpatalsik kay Amit, 9-3, sa quarterfinals.

Napabilang si Centeno sa mga Filipino world champions na sina legend Efren “Bata” Reyes na tinaguriang “The Magiacian” sa bilyar, Francisco “Django” Bustamante, Ronnie Alcano, Dennis Orcollo at dating caddie Carlo Biado. (Elech Dawa)