PCSO sinampolan 4 ilegal na e-lotto operator

KINASUHAN ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) sa Mandaluyong City Prosecutor’s Office kahapon ang apat na e-lotto operator sa iba’t ibang bahagi ng bansa na nagresulta sa P4.7 bilyong pagkalugi sa kita ng ahensya.

Pinangunahan ni PCSO General Manager Mel Robles ang pagsasampa ng kaso laban sa Eplayment Corporation, Paymero Technologies Limited, GlobalCom RCI International at Blockchain Smart Tech Company IT consultancy.

Nagpasaklolo ang PCSO sa National Bureau of Investigation (NBI) matapos makumpirma ang ilegal na operasyon ng nasabing mga kompanya.

Natuklasan na ginagamit ng apat na kumpanya ang pangalan at logo ng PCSO at mga lottery game bukod pa sa tumatanggap ng pusta ang mga ito sa pamamagitan ng hindi awtorisadong mga mobile application at website.

Nabatid na wala ring pisikal na ticket na nakukuha ang mga bettor kaya hindi sigurado kung paano kumukubra ang mga winner ng kanilang premyo. Usurpation of authority at paglabag sa Republic Act No. 1169 o

Presidential decree no 1602 o anti illegal gambling ang haharaping kaso ng apat na operator. (Edwin Balasa)