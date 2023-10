Pang-Halloween daw National Costume: MJ nawindang!

Nawindang si MJ Lastimosa dahil ang Halloween costume na sinuot ng Kapuso young star na si Gaea Mischa ay katulad ng kanyang ginamit na National Costume sa Miss Universe pageant noong 2014.

Hindi naman napikon at tinawanan lang ni MJ ang mga pang-ookray na komento ng netizens sa hindi malilimutang gown.

“Nananahimik na daw si Barraza sa Columbia mga mariiiii,” post ni MJ sa kanyang X (dating Twitter). Si Alfredo Barraza ang Columbian designer na gumawa ng takaw-okray gown ni MJ.

Banat ng netizens, kagimbal-gimbal nga naman daw kasi at nakapangingilabot din ang gown at bagay lang na costume sa Halloween. Bangungot daw ito para sa beauty pageant enthusiasts.

Komento pa ng isang netizen, “Understandable, it’s legendary because it’s the ugliest, tackiest and cheapest Philippine National Costume ever worn in Miss Universe stage.”

Dinedma na lang ni MJ ang mga harsh comment about her gown.

Kaloka!

Bongga ni Gaea ha, kinabog niya talaga ang ibang baguhang artista ng GMA. Napansin siya ng publiko. Nag-trending sa social media ang kanyang paandar.

Maging ang dating beauty queen-actress ay super share at repost ng mga photo at news articles tungkol dito sa kanyang Instagram story.

Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)