Nathan Eovaldi, Texas Rangers ayaw pang tumiklop sa Astros

NAKAIWAS sa elimination ang Texas Rangers nang itakbo ang kumbinsidong 9-2 win laban sa Houston Astros sa Game 6 ng American League Championship Series.

Matikas na ikinamada ni Nathan Eovaldi ang stint sa mound, sa loob ng 6 1/3 innings ay nagbigay ng five hits at two runs para sa Rangers.

Maagang nag-deliver ng homer sina Mitch Garver at Jonah Heim bago ang ninth-inning grand slam ni Adolis Garcia.

Perpekto pa ngayong postseason si Eovaldi.

Isa pang matinding duelo sa Texas ang naikasa para desisyunan kung sino ang kakatawan sa Lone Star State sa World Series.

Game 7 ngayong araw sa Minute Maid Park sa Houston.

Isasalang ng Astros si Cristian Javier laban kay three-time Cy Young Award winner Max Scherzer.

Sa NLCS, susubukan ng Philadelphia Phillies na tapusin na ang Arizona Diamondbacks sa Game 6 ngayon.

Lamang ang Phillies sa series 3-2, isang panalo pa ay bibiyahe sa World Series sa ikalawang sunod na taon. (Vladi Eduarte)