MVP na napaka-down to earth! June Mar Fajardo ice tubig lang ang katapat sa praktis

NAKABAKASYON pa sa Cebu si June Mar Fajardo, binigyan ng rest & recreation pagkatapos ng kampanya sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup at sa 19th Asian Games.

Pwedeng gawin kahit ano sa 10 araw na R&R, pero hindi nawala ang bola sa six-time MVP.

Basketball is life, ‘ika nga.

Habang nakabakasyon, nakipaglaro sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay sa Cebu ang 6-foot-10 slotman ng San Miguel Beer.

Sementado ang covered court, papawis si June Mar. Ice tubig lang katapat, ayos na.

Pinost niya sa Instagram ang mga photos at larawan habang naglalaro, nilagyan ng caption:

“Ice wateray lang gud pasingot ba!”

Sa isa pang post, nasa farm naman ang The Kraken, may mga kalabaw at baka. At sa isa pa, namamansing siya. Nanliit sa mga kamay ang pinakitang isda na nabingwit.

Ngayon at bukas, October 25, ang Media Day ng PBA sa One Esplanade. Inaasahang tatapusin na ni Fajardo ang grand vacay para bumalik ng Manila. (Vladi Eduarte)