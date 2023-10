BIGO ang Miami Heat sa sweepstakes kay Damian Lillard, mula Portland ay napunta ng Milwaukee ang kamador.

Pero palaban pa rin ang team ni coach Erik Spoelstra kahit hindi na bumabata.

Nag-34 na si Jimmy Butler noong nakaraang buwan, 37 si Kyle Lowry at 34 si Kevin Love.

Sa core ni coach Spo, sina Tyler Tio (25) at Bam Adebayo (26) ang pinakabata.

Nawala sina Max Strus (Cavaliers) at Gabe Vincent (Lakers), nabawasan lang ang Heat ng banta mula sa long range.

Noong nakaraang season, pinakamaraming naipasok mula 3-point area si Herro (203), kasunod sina Strus (197) at Vincent (117).

Trinade na rin si Victor Oladipo (Oklahoma City bago napunta sa Houston), kinuha sa draft si Jaime Jaquez, Jr. at sa free agency sina Thomas Bryant, Josh Richardson at Cole Swider.

Noong isang taon, dehado rin ang Heat na halos hindi pinustahang makakapalaot nang malayo sa postseason.

Pero nilaktawan nila ang Chicago sa play-in bago isa-isang tinumba ang Milwaukee, New York at Boston para pagharian ang East. Nasilat lang sila kay Nikola Jokic at Denver sa NBA Finals. (Vladi Eduarte)