Mga dahilan kung bakit `matagal labasan’ ang kalalakihan

Nagiging problema na sa panig ng kalalakihan kapag dumaranas na ng delayed ejaculation (DE).

Sa isang pag-aaral, sinabi ni Martha Kemper na isang sex expert, 1% hanggang 4% ng kalalakihan ang dumaranas ng DE.

Ang DE, ay ang kawalan ng kakayahan o abilidad na maabot ang climax sa pakikipagtalik. Ilan sa kalalakihan ay kinakailangan ang 30-minutong sexual stimulation para maabot ang orgasm.

Hindi umano dapat balewalain ang ganitong nararanasan ng isang lalaki na maaring sanhi ng pagtanda, mababang testosterone, spinal cord injuries at iba pang infection.

Maaari ding side effect ito ng mga iniinom na gamot gaya ng antidepressants at blood pressure medications.

Sa bagong pag-aaral, ang DE ay maaring sanhi rin ng problema sa kalusugan.

Ayon kay Ian Kerner, isang sex therapist, ang ganitong nararanasan ay dapat na ipinaaalam sa kapartner upang maiwasang makapag-isip ng negatibo ang babae at di mag-akalang may ibang kinalolokohan.

“Without talking about the issue, our minds are left to speculate and ruminate,” ayon kay Kerner.

Sinabi naman ni Dr. Michael Eisenberg, urologist sa Stanford University, na maaring i-assess ng health care provider ang sanhi ng DE.

Maari din umano na ang DE ay sanhi ng “desensitization” ng penis na kalimitan ay nararamdaman kapag may edad na ang lalaki.

Mabuti ring ibahin ang istilo sa pakikipagtalik sa kapareha at isiping kailangan din ng babae ang “clitoral stimulation” para mag- orgasm.

Maari ring ikonsidera ang paggamit ng sex toys tulad ng prostate massager o vibrating sleeve, na makakapagpalibog. Wala ring masama kung tatapusin ang pag-o-orgasmo sa pamamagitan ng kamay.

Kung may problema rin sa pagpapalabas ng sperm cell, dito na kinakailangang magpakonsulta sa sexual medicine doctor o sa sex therapist. (Juliet de Loza-Cudia)