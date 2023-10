May plaka na sampung araw pagkarehistro!

Kung si LTFRB Chairman Teofilo Guadiz ay nadaanan ng delubyo nitong mga nakaraang linggo, si LTO Chief Vigor Mendoza naman ay inuulan ng suwerte sa kanyang puwesto.

Nabalita na ang LTO LTMS (Land Transportation Management System) portal, ang bagong computer at digital system ng ahensiya, ay handa nang patakbuhin sa susunod na buwan ng Nobyembre. Layunin nito na pag-isahin ang LTO database at digital platform para sa seamless transaction ng publiko sa LTO.

Ang problema naman sa kakulangan ng plastic para sa drivers license ay matatapos na. Mahigit 1.2 milyon na ang dumating mula sa supplier samantalang ang produksyon ng lisensiya ay tumaas na sa 25,000~27,000 kada araw. Kaya naman tinapos na ng LTO ang pagbibigay ng extension sa validity ng mga lisensiya ngayong Oktubre.

Ang mga napaso naman mula Abril hanggang Setyembre ay gagawin na ng ahensiya ayon sa sumusunod na schedule:

o Napaso nung Abril 2023 – renewal sa Oktubre 2023;

o Napaso nung May 2023 – renewal sa Nobyembre 2023

o Napaso nung Hunyo 2023 – renewal sa Disyembre 2023;

o Napaso nung Hulyo 2023 – renewal sa Enero 2024;

o Napaso nung Agosto 2023 , renewal sa Pebrero 2024;

o Napaso nung Setyembre 2023 – renewal sa Marso 2024.

At sa malaking suliranin sa plaka, masayang sinabi ni LTO Chief Mendoza, “’Pag bumili ka ng kotse ngayon, in 10 days nandiyan na ‘yung plaka mo, ‘pag bumili ka ng motorsiklo ngayon, nandiyan na kaagad ‘yung plaka mo.”

Naging posible raw dahil 95% full production na ang walong (8) makina ng plaka. Ayon kay Chief Mendoza, gumagawa na sila ng 32,000 plaka kada araw, o halos isang milyon kada buwan. Sa ganyang takbo, mauubos ang backlog sa plaka sa loob ng dalawang taon.

Ang 80,000 backlog sa plaka ng kotse ngayon; matatapos lahat sa papasok na Nobyembre. Sa tantiya ng LTO, dalawang libong kotse ang nangangailangan ng plaka kada araw. Kayang-kaya yan ng LTO.

Pero karamihan ng backlog ay pang-motorsiklo; halos 13 milyong plaka ang kailangan para sa kanila. Karamihan ay pamalit sa lumangberdeng plaka. Matatapos ng LTO ang backlog hanggang pagpasok ng 2025. Medyo matagal-tagal pang maghihintay ang ating mga riders.

Sa nakaraang pulong ng Philippine Automotive Dealers Association (PADA), hiningi ni Chief Mendoza ang kooperasyon nila para maisaayos na ang pagrerehistro at pagbibigay ng plaka. Balita kasi sa mga grupo ng riders na hindi araw-araw nilalakad ng mga dealers ang rehistro ng kanilang mga benta. Iniipon diumano ang benta at sabay-sabay dinadala sa LTO ang mga papeles. Hindi tuloy lumalabas agad ang OR/CR (Official Receipt/Certificate of Registration), at siyempre, ang plaka.

Sa tulong ng Technical Working Group (TWG) na binuo ni LTO Chief Mendoza, gusto ng maresolba nang ganap ang problema sa plaka. Isa sa nakikitang solusyon ay ang paggamit ng online application, na makakabawas sa face-to-face transaction sa LTO na nakakabagal sa proseso. Tutal naman, patatakbuhin nang 100% ang digital portal na LTO LTMS sa Nobyembre.

Matupad sana ang plano ni LTO Chief Mendoza. Limang taon, o higit pa, ang tiniis na natin sa problema ng plaka, lalo na ng mga bumili ng motorsiklo.