Malayo sa iba na nagbabangayan: Sylvia kasundo mga magulang ni Maine

Wala nang mahihiling pa si Sylvia Sanchez sa buhay bilang mother-in-law ni Maine Mendoza na misis ng anak niyang si Arjo Atayde.

Malinaw na malapit sa ang pamilya ni Sylvia at ng pamilya ni Maine.

Katunayan, dumalo pa ang beteranang aktres at ang kanyang mister na si Art Atayde sa nakaraang birthday celebration ng tatay ni Maine, si Ted Mendoza.

Ibinahagi ni Sylvia ang selebrasyon sa kanyang Instagram kung saan makikita ang tatay ni Maine na sumasayaw pa habang kinakantahan ng ‘Happy Birthday’ song. Nasa tabi nito ang misis.

Kinunan ni Sylvia ang masayang kaganapan at sinamahan niya ng picture nila ng pamilya Mendoza sa kanyang post.

Sey ni Sylvia, “Happy birthday Balaeng Ted Mendoza!”

Nasa hashtag ni Sylvia ang patunay ng pagiging malapit ng pamilya Atayde at Mendoza. Ito ay ang happy family at Mendoza-Atayde clan.

Kahit umaapaw sa dami ng pagkain ang buffet table, makikitang simple pa rin ang pamilya ni Maine. Bukod sa bahay lang ginawa ang okasyon, naka-pambahay lang ang tatay at nanay ni Maine.

Sinabayan naman ito ni Sylvia sa kanyang simpleng long dress at walang anumang makeup.

Walang mga drama, boses lang pambenta: Concert ni Dindo sold out agad

Babaliin ng baguhang singer na si Dindo Fernandez ang concert arena mula sa digital concept kung saan may naglalakihang LED wall, special effects ang mga artist habang nagpi-perform sa stage.

Sa kanyang kauna-unahang major concert na ‘Dindo Fernandez Live at Teatrino with Musica Chiesa’ na magaganap ngayong October 28, ginusto ng singer at ng kanyang direktor na si Joey Nombres na huwag lagyan ng kung ano-anong accessories ang show.

Nais ni Dindo at ni Joey na namnamin ng kanilang mga manonood ang music sa buong palabas.

‘Bulag’ kung tawagin ang pagpapaulan ng mga kung ano-anong computer generated LED background, harness at iba pa lalo na sa mga non-singer para hindi mapansin ang sablay sa kanilang singing voice.

Gusto ring ibalik sa concert ang panahong boses lang at mga awitin ang maririnig ng audience.

In-snub nga ng proyektong ito ang ibang mga kilalang singers para maging guest performer, at sa halip isang WCOPA finalist na si Gel Pangan lang ang makakasama ni Dindo.

Hindi kailangan sawsawan ng ibang kilalang singers ang concert dahil may sariling audience na si Dindo. Katunayan, sold out na ang tickets para sa concert na ito.