Ikinadismaya ng chairperson ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang “Pa­lestinian children should be killed” post ni Ambassador Teodoro Locsin Jr.

Ayon kay Kabayan party-list Rep. Ron Salo, nirerespeto at ginagalang si Locsin sa kanyang puwesto sa gobyerno pero ang opinyon niya tungkol sa mga batang Palestino ay hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino at sa buong mundo.

“For a man of his sta­ture – a respected journalist, former Congressman, former Secretary of Foreign Affairs, and now Ambassador to the United Kingdom, and special envoy to China – such opinion, though, is incomprehensible,” sabi ni Salo.

“As a high ranking official of the Philippine Government, making his provocative personal opinion public by postin­g it in social media is highly irresponsible. His statement incites hatred and hostility not only against the Palestine people but also against our Muslim brothers and sisters in the Philippines and around the world, a crime in most jurisdictions, and is outlawed by the International Cove­nant on Civil and Political Rights,” dagdag pa ni Salo.

Bagama’t humingi na ng paumanhin si Locsin, sinabi ni Salo na ang kanyang pahayag ay maaaring isipin ng iba na siyang opisyal na posisyon ng gobyerno ng Pilipinas.

Hinimok ni Salo ang Department of Foreign Affairs na magpalabas ng pahayag upang lina­win na ang pahayag ni Locsin ay hindi ang posisyon ng gobyerno. (Billy Begas/Eralyn Prado)