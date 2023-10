Nakatakdang kasuhan ni ACT Teachers Rep. France Castro si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte dahil sa banta nitong ipapapatay niya ang kongresista at ang Makabayan bloc dahil sa pagkontra sa confidential fund ng anak niyang si Vice President Sara Duterte.

Sinabi ni Castro na ihahain niya ang kasong grave threat laban kay Duterte ngayong Martes sa Quezon City Regional Trial Court. Sasamahan siya ng mga abogadong sina Antonio La Viña at Rico Domingo.

“Tomorrow we are set to file set of grave threat against former President Rodrigo Duterte. Ipa-file namin ito sa Quezon City RTC tomorrow morning,” wika ng kongresista sa interview ng CNN Philippines nitong Lunes.

Ang kaso ay may kaugnayan sa sinabi ni Duterte sa kanyang programang “Gikan sa Masa, Para sa Masa” sa SMNI News kamakailan na ang unang target daw sana ng P650 milyong confidential and intelligence fund ni VP Duterte ay si Castro at ang Makabayan bloc.

“Pero, ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw France, kayong mga komunista ang gusto kong patayin,” diin ng dating pangulo sa interview na binura na sa YouTube at iba pang social media site.

Sinabi ni Castro na kailangang mahinto na ang ugali ng dating pangulo na pagbantaan ang mga taong hindi pumapanig sa kanyang posisyon.

“Panahon na para ma-stop itong ginagawa ng mga Duterte, lalong lalo na si former President Rodrigo Duterte at inamin naman niya na pumapatay siya so kaila­ngan itong matigil dahil wala itong puwang sa ganitong lipunan,” diin ni Castro.

“Kailangang protektahan, i-respect ang rights ng bawat indibiduwal at hindi puwedeng kung ikaw ay against sa sinabi ng indibiduwal ay papatayin mo na o pagtatangkaan mo nang patayin so dapat matigil ito na ugali ni Rodrigo Duterte,” dugtong pa ng kongresista.