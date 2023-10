Kahit magbubukas pa lang: Anne rumampa na sa ‘Frozen’ theme park

Iba talaga pag sikat at influencer dahil kahit sa international scene ay makakakuha ka ng VIP, freebies, perks na hindi makukuha ng ordinaryong tao!

Gaya na lamang ni Anne Curtis na isa sa mga unang Pinoy celebrity na naka-experience ng inaabangang fantasy sightseeing sa Hong Kong Disneyland.

Bitbit din ni Anne ang mag-ama ng sister-in-law niyang si Solenn Heussaff na sina Nico Bolzico at Tili.

Nabaliw nga ang mga netizen sa katotohanang si Anne at ang kanyang pamilya ay ilan sa mga unang pinagbuksan ng Frozen theme park sa HK Disneyland na magbubukas pa lang sa publiko sa ikalawa o ikatlong linggo ng November.

Ibinahagi ni Anne sa kanyang Instagram ang vlog kung saan karay-karay niya ang only child niyang si Dahlia na nililibot ang lahat ng amenities, rides, food carts, merchandize shop stores, theater, cinema sa ‘Frozen’ theme park.

Ang ‘Frozen’ ang isa sa pinakamalaking fantasy theme park sa buong mundo.

Message caption nga ni Anne sa post kalakip ang iba’t ibang ganap nila doon, “Welcome to the World of ‘Frozen’, a dream come true for Dahlia! For the first time in forever, she got to meet her fave Frozen characters Elsa, Anna and of course Olaf! Plus enjoy the fun-filled rides, yummy treats and food with her besties. Our little girls had a blast! Even I enjoyed everything as an adult. This is the world’s first and largest Frozen theme land, definitely must visit if your little ones love frozen!”

Nasa caption din ang resibo na magbubukas pa lang ang nasabing theme park sa November 20.

Inggit na inggit ang mga netizen sa privilege na na-experience ni Anne dahil makikita sa video na wala pang tao sa park at sila-sila lang ang nag-iikot, sineserbisyuhan ng mga store staff and restos. (Rey Pumaloy)