John Riel Casimero nasupot mga suntok, kailangan maghanap ng panibagong trainer

KINAKAILANGAN na umanong mag-iba ng landas para sa malaking pagbabago si dating three-division world titlist John Riel “Quadro Alas” Casimero upang maisalba ang boxing career nito kasunod ng matamlay na laban sa katatapos na harapan kay dating World challenger Yukinori Oguni na nagtapos sa technical kamakailan sa Ariake Sport Arena sa Tokyo, Japan.

Inihayag ng dating trainer ng 34-anyos mula Ormoc City, Leyte na si Nonoy Neri na nadismaya ito sa ipinakitang porma at diskarte sa laban na malayo umano sa dating galaw noong tangan pa ang kampeonato ng World Boxing Organization (WBO) bantamweight at ang IBF junior at flyweight title.

Nagtapos ang laban nina Casimero at Oguni sa fourth round ng nakatakdang 10-round battle dulot ng technical draw matapos mapilitang ipatigil ni referee Yuji Fukuchi ang laban dahil sa sugat na tinamo ng Japanese boxer kasunod ng nangyaring headbutt para ipatigil sa 27 segundo ng naturang round.

“I am seeing a different John Riel,” wika ni Neri, na minsang gumabay at nagsanay sa nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao, sa panayam rito ng online sports program na Sparring Sessions.

“He lost the snap in his punches. He really needs strength and conditioning and a nutritionist. I think he needs a new trainer so he has to change everything from trainer and strength and conditioning.”

“If he finds himself a new trainer and conditioning coach, he will be back. He needs a head trainer. His brother Jayson will be there, but there has to be a head trainer. John Riel knows this, he has been in boxing for a long time,” paliwanag ni Neri, na kasalukuyang humahawak sa pagsasanay ni Vincent “Asero” Astrolabio, na nakatakdang sumabak bilang mandatory challenger sa WBC title ni Alexandro Santiago ng Mexico.

“If Jayson wants his brother’s career to be a success, he has to give way. It is for their family.”

Matinding pinupuntirya ni Casimero si unbeaten Japanese at unified WBC at WBO super-bantamweight champion Naoya “Monster” Inoue nang ilang taon na matapos maunsyami ang tapatan noong Abril 2020.

Subalit kahit nananatiling walang talo ito sapol noong 2018, halos wala na itong malaking laban matapos mawala sa bewang ang WBO 118-pound title dulot ng paglabag sa medical guidelines sa paggamit ng sauna suit. (Gerard Arce)