Jennica pabor na Asia’s Comedy Queen si Melai

‘Partners in crime’ ang deskripsyon ni Jennica Garcia sa ‘relasyon’ nila ni Melai Cantiveros.

At bongga nga na super taas ng tingin niya sa komedyana, dahil pabor na pabor siyang tawagin itong Asia’s Comedy Queen.

At tingin ko, wala namang kumontra sa bansag na `yon kay Melai, ha! Wala akong nakita, nabasa na violent reaction sa mga post na `yon ni Jennica.

Sabi nga ni Jennica kay Melai, “Mahal na mahal kita, sobra! Your partner in television (and in crime)!”

Anyway, ilang araw na lang at matatapos na ang ‘It’s Your Lucky Day’ sa noontime, at babalik na ang ‘It’s Showtime’ nina Vice Ganda, Vhong Navarro, Anne Curtis, Ogie Alcasid.

Pero, matindi nga ang panawagan na huwag tigbakin ang show na `yon, na gawing pre-programming ng ‘It’s Showtime’ o panghapon kaya.

Ang dami ngang tuwang-tuwa kay Jennica ngayon. Na sabi nga nila, biglang nabuhay ang career, at lalong gumanda, ha!

“Ang cute-cute ni Jennica kahit na nagkamali! Bagets na bagets pa rin ang face!” sey ni @icarlyyyx.

“Jennica, love na love ka namin! Sana maging regular show na ‘to ng ABS-CBN. Sobrang good vibes!” komento ni @jydph.

Anyway, bida nga si Melai sa pelikulang ‘Ma’am Chief’ na ang ibang eksena ay kinunan pa sa South Korea. At di ba nga, dadalo siya sa 2023 Asia Artist Awards, kasama sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, na gagawin sa Philippine Arena sa December 14. (Dondon Sermino)