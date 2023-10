Lumabas ang pagiging istriktong ate ni Ivana Alawi nang may dumating na guwapong binata sa kanilang bahay at nagpakilala na ka-schoolmate ni Mona Alawi, at manliligaw na rin.

Hindi maipinta ang mukha ni Ivana nang biglang-bigla ay nakaharap niya si Jake Santos (Lebron Mike in real life) at nagsabi na gusto niyang isama si Mona sa Hong Kong na silang dalawa lang, na aabutin daw ng tatlong araw.

Lukang-luka si Ivana na hind alam ang gagawin sa lalaking kaharap niya. Eh, ang masaklap pa, aprubado sa nanay niya, sa mga kapatid niya, ang ‘manliligaw’ na `yon ni Mona, na by the way, 19 years old na sa ngayon.

Walang nagawa si Ivana noong nag-aprub ang pamilya niya na pasamahin si Mona sa Hong Kong.

Ang gusto sana mangyari ni Ivana, makilala muna ang lalaki, at tingnan kung puwede nga itong manligaw. Hindi raw ‘yung bigla na lang darating sa bahay, at magsasabing manliligaw, o parang sila na ni Mona, at yayayain pa ito sa Hong Kong.

Kaloka rin na binara-bara ni Ivana ang lalaki. Sabi kasi ng boylet, disente naman siya at katiwa-tiwala.

“Wala akong sinabi na hindi ka disente, wala rin akong sinabi na hindi ka katiwa-tiwala!” sabi ni Ivana.

At `yun na nga, lumabas na ang totoo, na lahat (ng manliligaw) ay ayaw niya, na maingat daw siya.

At noong wala na siyang magawa, dahil pabor nga ang pamilya niya sa lalaki, sa tindi ng inis niya ay nag-walk out siya, na kiyeme-kiyemeng matutulog na, at maaga pa raw siya sa taping, pero halatang masama ang loob.

At noong sinundan siya ni Mona, para sabihin na, “It’s a prank,” na pekeng boyfriend lang `yon, na talent nga `yon, malutong na mura ang pinakawalan ni Ivana.

“Put!@#$ i!@!” sabi ni Ivana, sabay tadyak kay Mona, na hindi naman masyadong tinamaan.

“Sasapakin ko `yon!” sabi ni Ivana, patungkol sa lalaki.

“Buwisit na buwisit ako sa kanya!” sabi pa ni Ivana.

Anyway, apat na buwan plinano ni Mona ang prank na ‘yon, na naghanap talaga siya ng talent na mahusay na sasagarin ang pasensiya ni Ivana.

At waging-wagi nga si Mona, dahil nainis talaga si Ivana, ha!

Kaloka! At least, makikita mo kung gaano ka-protective si Ivana bilang ate, ha! Na kahit paseksi siya sa harap ng kamera, conservative pa rin siya, na hindi siya basta-basta ‘pinamimigay’ lang ang bunso niyang kapatid, ha!

