Imbitado sa kasalan: KD pamilya na ang turing ng mga kamag-anak ni Alexa

Ang lakas talaga ni KD Estrada sa pamilya at mga kamag-anak ni Alexa Ilacad.

Invited kasi si KD sa kasal ng cousin ni Alexa at maski hindi work ay hindi mapaghiwalay ang dalawa.

Welcome na welcome nga si KD sa pamilya ni Alexa na kapamilya na nga ang turing nila sa binata.

Mas dumarami tuloy ang nag-iisip na mag-dyowa na ang dalawa dahil sa special treatment ng pamilya ni Alexa kay KD.

Mas lalong kinilig ang KDLex fans sa message ni Alexa sa kanyang broadcast channel, “I just had a great time last night with my family. Ang saya-saya mapaligiran ng mga taong nagmamahal sa’yo at mahal mo rin. Nabubura talaga lahat ng mapait sa buhay.”

Halata namang mahal nina KD at Alexa ang isa’t isa.