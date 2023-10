Hinikayat ni Senadora Risa Hontiveros ang Department of Foreign Affairs (DFA) na sumali sa panawagang dagdag na humanitarian aid sa Gaza.

“There are many Filipinos who have made a life in Palestine. Tulungan natin ang ating mga kababayan pati ang lugar na naging tahanan na nila. No human being deserves to suffer through this violence,” sabi ni Hontiveros.

Iniulat ng DFA na may 131 Pinoy sa Gaza na multi-generational na binubuo ng mga Pinay, na nakapag-asawa ng Palestinians, kanilang mga anak at mga apo.

Bagaman mayroong humanitarian corridor sa Rafah crossing, dapat tiyakin ng gobyerno sa pamamagitan ng DFA, na manatiling bukas ito para sa ligtas na daanan ng humanitarian aid at sa tumatakas na sibilyan.

Sabi pa ni Hontiveros, may 20 aid trucks ang pinayagang makapasok subalit ito sapat para matulungan ang mga sibilyan na kasalukuyang naiipit sa Gaza. (Dindo Matining)