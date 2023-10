Grizzlies center Steven Adams ooperahan may tamang tuhod

HINDI pa nagsisimula ang 2023-2024 season, nadagdagan pa ang problema ng Memphis.

Out na buong season si starting center Steven Adams.

Hindi umubra ang non-operative rehab sa kanyang injured knee, isasailalim na sa surgery ang big man at isang taon magagarahe.

“Grizzlies Center Steven Adams will undergo season-ending surgery on his right posterior cruciate ligament, after non-operative rehabilitation did not resolve ongoing knee instability. Adams is expected to make a full recovery ahead of next season,” anang medical bulletin ng Memphis.

Suspendido sa first 25 games ng Grizzlies si star guard Ja Morant, wala din si big man Brandon Clarke (Achilles rehab).

Solidong defender at rebounder ng team si 6-foot-11 Adams pero iginupo ng injury noong January.

Sumailalim siya sa stem-cell injection noong March pero hindi nakarekober hanggang playoffs at offseason. (Vladi Eduarte)