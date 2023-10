Fajardo inalay gintong medalya sa pumanaw na ina

PROUD Mama’s boy ang Gilas Pilipinas star na si June Mar Fajardo kaya hindi kataka-taka kung inalay niya sa kanyang pinakamamahal na ina ang kanyang gintong medalya sa 19th Asian Games.

Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Abai ang isang litrato kung saan itinabi niya sa urn ng kanyang Nanay Maritess ang kanyang gintong medalya.

“Gold medalist na ako Mama!” wika ni June Mar.

“Wish i could put this medal around your neck Ma!” aniya pa.

Pumanaw ang ina ni Fajardo noong August ng 2021.

Naiuwi ng Gilas Pilipinas ang kanilang unang ginto sa Asian Games men’s basketball simula pa noong 1962 kasunod ng 70-60 victory laban sa Jordan kung saan top scorer si Justin Brownlee sa naibuslo nitong 20 puntos.

Tinawag na “The Kraken,” naglaro si June Mar sa San Miguel Beermen buhat noong 2011. Anim na beses siyang itinanghal na PBA MVP at legit mainstay ng Gilas Pilipinas. (Mark Ray Patriarca)