Enoch Valdez, Lyceum babawian JRU Bombers

Standings W L

Mapua 8 1

San Beda 7 2

Lyceum 6 3

Jose Rizal 6 3

EAC 5 4

Saint Benile 5 4

Perpetual 3 6

San Sebastian 3 6

Letran 1 8

Arellano 1 8

Mga laro ngayong Martes:

(FilOil EcoOil Arena)

2:00pm — JRU vs Lyceum

4:00pm — EAC vs San Sebastian

PLANONG bawian nina Enoch Valdez at ng Lyceum of the Philippines University (LPU) Pirates ang kumaldag sa kanila sa first round na Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers gayundin ang maputol sa pagsisimula ng second round ng eliminasyon ss 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament ngayong Martes sa FIlOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Isang linggong nabakante ang Pirates na tinapos ang unang round na may 6-3 kartada katabla ang season-host Heavy Bombers na nakatakdang magtagpo sa unang laro sa alas-2 ng hapon upang maghiwalay para makuha ang solong third place sa likod ng Mapua Cardinals (8-1) at San Beda Red Lions (7-2).

Nakatakda namang magsagupa ang mga Heneral ng Emilio Aguinaldo College at San Sebastian College-Recoletos Golden Stags sa tampok na laro sa alas-4.

Nasayang ang game-high 24 puntis ni Enoch kasama ang 14 rebounds, 2 steals at tig-isang assist at block shot mula sa 9-of-14 shooting.

Inaasahang babawi rin ang tropa nitong sina John Bravo, Shawn Umali, John Barba, Jearlan Omandac, Renz Villegas, Alvin Penafiel, Vince Cunanan at Mclaude Guadana para masungkit ang 7th win matapos matuldukan ang mainit na 6-0 simula ng Lyceum.

Nais naman ng JRU na masundan ang kanilang panalo laban sa Arellano University na nagtapos sa 88-72 nitong Sabado, subalit inaasahan ni coach Louie Gonzales na paniguradong babawi ang Pirates kasunod ng 88-87 panalo sa overtime noong Oktubre 17.

“With utmost respect, primarily we expect LPU to come out strong and prepared knowing that they wanted to end their losing streak,” wika ni Gonzales, na paniguradong sasandal naman kina Agem Miranda, Marwin Dionisio, Joshua Guiab, Shawn Argente, Vince Sarmiento, Jonathan Medina, Patrick Ramos, JL Delos Santos at ang nagbabalik na si Ry Dela Rosa. (Gerard Arce)