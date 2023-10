‘Di binago ng kayamanan, kasikatan! Lassy hinanap nawalang kaibigan

Nakaka-touch ang comedian na si Lassy Marquez!

Kahit sikat at mayaman na, hindi pa rin siya nagbabago. Nananatiling down-to-earth si Lassy.

Marami nga siyang mga kaibigan na nagsasabing isa si Lassy sa mga celebrity na marunong lumingon sa pinanggalingan.

Actually, sa tuwing nagme-message kami kay Lassy ay ang sipag din niyang sumagot at kung hindi naman siya nakakapag-reply agad-agad ay palagi siyang apologetic at may paliwanag.

“Kuya Jun, wala naman akong dapat ipagbago,” sey niya at mahilig din siyang mag-deny na mayaman na talaga siya.

Pero may isang ginawa lately si Lassy na talaga namang marami ang na-touch.

May nakasama kasi siya noon, actually more than 20 years na, noong nagho-host pa lang siya sa mga maliliit na sing-along bars. Aiza ang pangalan ng kaibigan niya, na ang tagal na niyang hindi nakikita.

Sa pamamagitan nga ng social media ay hinanap niya si Aiza at suwerte naman na may nakapagturo sa kanya kung nasaan ito.

“Ayun, Kuya Jun, natulungan ako ng mga kaibigan niya at mga nakakakilala sa kanya. Sa mga lumang comedy bar pa kasi kami nagkasama noon. Mga year 1999 or 2000 kami nagkasama.

“Hindi na kami nagkita. Nagkahiwalay na kami. Iniwan na kasi niya ang comedy bars, matagal na. Suma-sideline na lang daw siya.

“Bigla ko siya naalala kaya nag-post nga ako sa social media.

“Ok naman siya. Buti na lang sarili niya ‘yung bahay na bigay sa kanya ng nanay niya na yumao na,” tsika ni Lassy.

At nagkita na nga raw sila.

“Ngayon nagkita lang kami. Kumain. Tapos super tsikahan. And may inabot lang ako na konting pakimkim. Sabi ko magkikita ulit kami.

“Sobra ko lang talagang na-miss si Aiza dahil kami nga ‘yung magkasama noong nagsisimula pa lang ako sa mga comedy bars.

“Nakakatuwa lang,” tsika ni Lassy.

In fairness, ibang klaseng kaibigan si Lassy. Talagang siya pa ang naghanap kay Aiza, ha!

So nice… so touching! (Jun Lalin)