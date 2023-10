Dahil sa PBA: Jeron ‘on hold’ muna honeymoon 

Noong October 15, 2023 ikinasal ang PBA player na si Jeron Teng sa dating courtside reporter ng DLSU na si Jeanine Tsoi.

Ang bongga ng kasal nila na ginanap sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila at ang reception naman ay sa Shangri-La The Fort sa Taguig City.

May mga nagtatanong nga kung nasa honeymoon na ba sina Jeron, Jeanine, pero ang sagot ay wala pa.

Sey ni Jeron, ‘on hold’ muna ang honeymoon nila ni misis dahil sa PBA.

Kapipirma pa nga lang ni Jeron sa San Miguel Beermen team at kailangan din siyang mag-practice na dahil sa November 15 na ang first game nila.

“So, Tito Jun, sa January na kami mag-honeymoon ni Jeanine. Pagkatapos na ng conference. Naintindihan naman ni Jeanine ‘yon at walang problem.

“Actually, excited din si Jeanine na nasa San Miguel team na ako. She’s excited to watch our first game on November 15.

“So sa January na ‘yung honeymoon namin. After ng PBA conference,” sey ni Jeron.

Masaya rin si Jeron na natupad ang dream niya na maging parte ng San Miguel Beermen team.

Dating miyembro ng nasabing team ang tatay ni Jeron na si Alvin Teng noong active pa ito sa PBA.

“Siyempre dream ko na mapasama sa San Miguel Beermen team na dating team ng Dad ko. Excited na rin si Daddy na manood ng first game ko.

“Buong family namin manonood,” sey pa ni Jeron.

How exciting!