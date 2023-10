Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang Chinese ambassador nitong Lunes nang umaga upang magpaliwanag sa umano’y “illegal, dangerous, provocative and deplorable” na hakbang ng Chinese Coast Guard sa dalawang barko ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal noong Oktubre 22.

Wala umano sa Maynila si Chinese Ambassador Huang Xilian kaya ang pinaharap ay ang kanyang deputy chief of mission (DCM) na si Zhou Zhiyong.

Dinikdik umano ni DFA Assistant Secretary Aileen Mendiola-Rau ang DCM dahil sa insidente sa West Philippine Sea.

Pero sa pahayag ng Chinese Embassy, nanindigan umano si Zhou na bahagi ng teritoryo ng China ang Ren’ai Jiao, tawag nila sa Ayungin Shoal.

Muli ring giniit ng China na tuparin ang pangako ng Pilipinas na tanggalin ang BRP Sier­ra Madre sa Ayungin Shoal na siyang ginawang kampo ng mga sundalong nagbabantay sa nasabing teritoryo.

Samantala, naghain naman ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa nasabing insidente.

“We are always hopeful that China will act as a responsible member of the international community and that it will respect our sovereignty and our sovereign rights,” diin ni DFA spokesperson Teresita Daza. “If it wants to be a responsible member of the international community, it will do so and act so.”

Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Philippine Coast Guard na imbestigahan ang pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa WPS.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), dumalo ang lahat ng security officials sa Palasyo at pinag-usapan ang insidente.

“He instructed the Philippine Coast Guard to conduct an investigation, as mandated by international maritime laws, into the events transpired during RORE mission to Ayungin shoal by vessels of the China Coast Guard,” ayon sa PCO. (Aileen Taliping/Natalia Antonio)