Ced Domingo kakana sa Nakhon Ratchasima

Mga laro ngayong Martes:

(Ynares Center, Antipolo)

2:00pm — F2 Logistics vs NXLed

4:00pm — Farm Fresh vs PLDT

6:00pm — Akari vs Chery Tiggo

Muling magsasama sa iisang koponan sina middle blocker Celine Domingo at dating Creamline Cool Smashers head coach Tai Bundit makaraang sumang-ayon na maglaro ito sa reigning Thailand League champions Nakhon Ratchasima Cat Devil.

Kinumpirma ng namamahala sa karera ng 5-foot-9 middle blocker na Virtual Playground ang pagsampa ng 24-anyos na dating 2022 Invitational Conference Finals MVP sa koponan ng five-time titlist upang maging parte nito sa darating na season.

Wala pang isang linggo ng ianunsiyo ang pag-alis ng isa sa mahalagang susi sa pagkamal ng kampeonato ng Cool Smashers, magiging panibagong Pilipino na manlalaro ang susubok na maging import sa ibang bansa matapos minsang maglaro abroad si team captain Alyssa Valdez, habang kasalukuyang nasa Denso Airybees sa Japan V.League si ace playmaker Julia Melissa Morado-De Guzman.

“Nakaka-proud that I also got presented with this honor and opportunity to be the eighth women’s volleyball import from the Philippines. I pray that more and more dreams turn into reality as we elevate Philippine volleyball,” wika ni Domingo sa lumabas na statement.

“Thailand has always been one of the famous volleyball countries, and to be part of [Nakhon Ratchasima], I know I’ll grow more and be able to give back to Philippine volleyball when I get back as a more mature and better player.”

Bukod kina Domingo at Valdez na naglaro sa Thailand at Taiwan, at De Guzman na nasa Japan, kasalukuyang nasa Japan V.League din si Jaja Santiago sa koponan ng JT Marvelous, habang minsan ring sumabak ang ilang Pinay spikers na sina Dindin Santiago-Manabat sa Kurobe Aquafairies sa Japan, Mylene Paat sa Nakhon Ratchasima, MJ Phillips sa Gwangju Al Peppers sa South Korea, at Filipino-American Iris Tolenada sa GS Caltex Seoul KIXX sa Korea. (Gerard Arce)