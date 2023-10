Cassie Carballo, Santo Tomas sinakmal twice-to-beat incentive sa SSL Season 2

INANGKIN ng Adamson at ng University of Santo Tomas ang pangalawang silya sa kani-kanilang pool kasama ang twice-to-beat na insentibo para sa sunod na yugto na quarterfinals ng Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2 nitong Linggo sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila.

Humugot ang Adamson ng reverse sweep laban sa College of Saint Benilde, 25-18, 10-25, 17-25, 25-18, 15-8, para sa 5-1 record sa Pool F habang ibinagsak ng UST ang Ateneo, 25- 15, 25-21, 25-18, para sa katulad na karta sa Pool E.

Nagtapos ang Lady Falcons sa likod ng Far Eastern Unuversity Lady Tamaraws (5-1) sa Pool F habang sinundan ng Golden Tigresses (5-1) ang reigning champion National U (6-0) sa Pool E sa crossover quarterfinals.

Nakapasok din ang Adamson at UST sa semifinals ng inaugural SSL season bago muling napatunayang sulit bilang title contenders sa Season 2.

Nagpasabog si Ma. Rochelle Lalongisip ng career-high na 21 puntos sa 18 hits, dalawang aces at isang block para pamunuan ang pagbabalik ng Adamson mula sa 1-2 deficit laban sa CSB na nasa ilalim ng dating mentor na si Jerry Yee.

Tumulong sa kanya sina Lucille Almonte at Lorence Toring na may tig-14 puntos habang si Antonette Adolfo ay may 13 puntos para sa ward ni coach JP Yude.

“’Yung motivation ko lang po for this game ay siyempre ‘yung mga teammates ko rin. Pinaghirapan po namin ito sa training,” sabi ni Lalongisip, na binitbit ang Adamson sa panalo sa paglimita sa Saint Benilde sa walong puntos.

Sa kasunod na laro, nagtala si Cassie Carballo ng 15 excellent sets upang giyahan sa balanseng atake ang Golden Tigresses para tulungan si Jonna Perdido na may siyam na puntos.

Si Kyla Cordora ay may pitong puntos habang sina Mary Banagua at Regina Jurado ay nagdagdag ng tig-anim na puntos. Sina Angeline Poyos at Athena Abbu ay nag-chip in pa ng tig-lima para sa mga bataan ni coach Kungfu Reyes.

“Kumapit lang po talaga kami at hindi namin pinabayaan ‘yung isa’t-isa. Kung may isang nawawala, mayroong mga sumasalo. Teamwork lang din talaga at hardwork,” sabi ni Carballo. (Lito Oredo)