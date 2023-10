Bea Bell nagreyna sa Juvenile 2nd leg

MAYROONG bagong batang kabayo na posibleng bantayan ng mga karerista sa industriya ng karera.

Ito’y si Bea Bell na nagreyna sa 2023 Philracom “2nd Leg Juvenile Stakes Race” na inilarga sa Metro, Turf sa Tanauan City sa Batangas nitong Linggo ng hapon.

Sumagitsit sa unahan si Bea Bell paglabas ng aparato para hawakan agad ang dalawang kabayong bentahe sa kaagahan ng karera.

Pagdating ng far turn ay wala pa rin nakakadikit kay Bea Bell na pag-aari ng mag-amang sina Elmer De Leon at volleyball star player Bea De Leon, nanatiling nasa unahan kaya naman pagsungaw ng rektahan ay nasa apat na kabayo na ang lamang ng winning horse.

Umabot sa anim na kabayo ang abante ni Bea Bell sa huling 150 metro kaya pagtawid nito sa meta ay nasa walong kabayo ang agwat nito sa pumangalawang si Morning After.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, inirehistro ni Bea Bell ang tiyempong 1:25.4 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng owner nito ang P1,080,000 premyo habang napunta sa may-ari ng kabayong si Morning After ang P360,000.

Kinubra ng third placer ang P180,000 habang P90,000, P54,000 at P36,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)