Balik-alindog program na perfect sa mom!

Hindi talaga biro maging isang ina, maraming pagbabago at sakripisyo.

Kasama na diyan ang mga pagbabago sa iyong katawan!

Pero worry no more dahil para sa nutrition coach at certified fitness expert na si Ashley Nowe, maraming paraan para sa balik-alindog program.

Si Nowe ay isa ring ina na dumaan sa postpartum depression, traumatic birth, at challenging na recovery experience.

Itinayo niya ang “Get Mom Strong,” na mayroon nang higit 350,000 followers sa Instagram, at mayroon din siyang fitness app SLAM (Strong Like A Mother).

“After birthing three children (including a set of giant twins), I didn’t recognize my body. The twins shook my foundation, taking such a toll on my body and my sense of self.”

“This journey set me on a mission to educate other women and help them take back pregnancy and postpartum! Whether you are a mom to a newborn or a grown kid, it is never too late to improve your core and pelvic floor and live a life full of function and vitality. My mission is to help mom regain their strength, health, and confidence,” dagdag niya.

Sa kanyang SLAM app, maraming science-backed pelvic floor at core exercises at sweat-inducing workouts!

Pwede itong gawin sa bahay kahit walang gaanong kagamitan pang exercise.

Malaking tulong ang mga workout na ito para lalong lumakas ang isang ina habang nagiging healthy at naachieve ang iyong fit body.

Marami rin itong health tips mula sa ibat ibang experts, at mayroon pang nutrition section na may higit 100+ recipes.

Sa ngayon ay natulungan na nito ang higit 50,000 mga mommy na noon, pangarap lang ang makabalik sa kanilang fit and healthy body. (Natalia Antonio)