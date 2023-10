Alex Eala nagpapakondisyon bago sumabak sa Scotland

CHILL muna at todo pagre-relax ang 2022 US Open junior women’s champion at 19th Asian Games double bronze medalist na si Alexandra “Alex” Eala matapos ang mahigit na dalawang taon na diretsong kampanya sa pagsabak sa International Tennis Federation (ITF) at Women’s Tennis Association (WTA) tournament.

Pansamantalang kinalimutan ng 18-anyos na Globe Ambassador at dating Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ang mga nakaambang torneo at matinding pakikipaghampasan sa pagsama nito sa mga kakilala at kaibigan sa pagrerelax sa isang pribadong beach.

Huling sumabak si Eala sa laban sa dating world No. 12 na si Elise Mertens kung saan ito nabigo sa opening round ng women’s singles ng WTA Jasmin Open noong Martes, Oktubre 17, sa Monastir, Tunisia sa kabila ng mainit na pagsisimula na parang isang freight train.

Ang kaunting oras para makapahinga ay inaasahang sasandigan ni Eala dahil nakatakda niyang ipagpatuloy ang aksiyon sa pro tour sa susunod na linggo sa Scottish Open Championships, isang ITF W60 event sa Glasgow, Scotland. (Lito Oredo)