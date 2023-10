Uso pa rin BL: Kych, Michael nakakakilig ang lambingan

Bentang-benta ang tandem nina Kych Minemoto at Michael Ver sa kanilang mga fan!

Para nga silang mga bagong love team na nagka-in love-an sa tunay na buhay.

Si Kych ay si Charlie, at si Michael ay si Miko, ang guwapong kapitbahay niya na plantito.

Sikat nga ang digital na serye nilang ‘My Plantito’ na ang 21 episode nito ay humamig na ng 29.5 milyong view sa kasalukuyan.

And for sure, mas lalo pang dadami ang kikiligin sa kanila, ngayong mapapanood na ang ‘My Plantito’ sa Puregold Channel sa YouTube, na may English subtitles na, ha!

Noong una itong pinalabas ay naging paborito agad ito ng mga BL fan, dahil sa balanseng kilig, pakuwela, at nakatutunaw ng pusong mga lambingan nina Charlie at Miko.

Ang YouTube cut ng serye ay mapapanood sa loob ng pitong linggo, at ipinalabas na ang unang episode noong Oktubre 7. (Dondon Sermino)