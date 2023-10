Tyler Tio konting kembot na lang sa Phoenix Super LPG

KONTING adjustment lang si incoming sophomore Tyler Tio sa mga bagong kakampi sa Phoenix Super LPG.

Sa PBA Draft noong nakaraang buwan, hinugot ng Fuel Masters sina Ken Tuffin, Raffy Verano, Ricci Rivero at Matthew Daves.

“Raffy and Matthew, they were my teammates in Ateneo,” bida ni Tio nang makausap kasama ang agent niyang si PJ Pilares ng Titan Management Group. “Wala naman masyadong adjustment when it comes to them.”

Nag-abot pa sila ni Rivero sa UAAP, kaya kabisado na rin niya ang dating kamador ng DLSU at UP.

“I’ve been playing against him since grade school,” dagdag ng guard. “Nice change na same team naman kami ngayon.”

Si Tuffin ay one-and-done sa FEU bago bumalik ng New Zealand kaya pamilyar na rin kay Tio.

“Tuffin, a very good 3-and-D guy, very experienced. Obviously, coming from New Zealand, parang hindi na siya rookie maglaro.”

Unang taon ni Tio sa Phoenix ay mabigat agad ang papel niya, nag-average ng 11.7 points, 2.3 rebounds, 2.8 assists.

(Vladi Eduarte)