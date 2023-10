Hiniling si House Deputy Majority Floor Leader at ACT-CIS Cong. Erwin Tulfo sa pamahalaan na magtatag na ng isang ahensya para protektahan at labanan ang anumang pag-atake ng mga hackers, o mas malala pa, ng mga cyber terrorists, sa mga computer at data systems sa bansa.

Ginawa ni Rep. Tulfo ang kahilingan matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga hackers sa mga computer data system at websites ng iba’t-ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng sa PhilHealth, Department of Information, Communication and Technology (DICT) at maging ng House of Representatives.

Ayon kay Cong. Tulfo, “nakita natin na kung gaano ka vulnerable at helpless ang mga ahensya natin sa pag-atake ng mga hacker sa mga websites o mga computer files ng mga government agencies natin”.

“Bagamat na-ayos naman ang problema after a few days, we want sana na ma-prevent ang mga problemang ito bago pa ang mga pag-atake ng mga hackers na ito,” dagdag pa ni Tulfo.

Aniya, marami ng bansa ang nagtatatag na ng cyber security agency dahil online o digital na ang halos lahat ng transaction pati ang komunikasyon sa buong mundo.

Para kay Tulfo, ang itatag na cyber security office o agency ay may kakayahan na pangalagaan at protektahan ang mga digital files ng gobyerno laban sa mga pag-atake ng mga ordinaryong hackers at posibleng cyber terrorists.

“Surveillance and intelligence gathering, monitoring at quick damage control and retrieval of lost or stolen data or files ang magiging pangunahing trabaho ng naturang ahensya”, ayon sa kanya.

Dagdag pa niya, “kasama din ang pag-identify ng mga hackers at cyber syndicates at terrorists”.

“No digital file is safe anymore sa mga professional hackers ngayon, kaya we need someone to protect our nation from this new threat”, dagdag pa ng mambabatas.

Ang nangyari raw sa isang bangko at isang e-wallet company na napasok ng mga hacker ilang buwan na ang nakakaraan ay isang paalala raw na nasa sa cyber space na rin ang mga sindikato.

Plano ni Tulfo na maghain ng isang panukalang batas para sa pagtatatag ng isang ahensya na labanan ang problemang ito at protektahan lahat tayo sa anumang cyber attack.