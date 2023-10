Todo harot kay Ryan: Juday muntik mahimatay sa concert ng The Corrs

Grabe ang kaligayahan ni Judy Ann Santos sa concert ng The Corrs, ha! Ibang-ibang Juday ang makikita mo sa tabi ng mister niyang si Ryan Agoncillo.

Na kung dati, lalo na in public, makikita mo lang si Juday na pangiti-ngiti sa tabi ng dyowa niya, sa concert ng The Corrs ay kumakanta, pumapalakpak, at tawa nang tawa, ha!

Ibang-iba nga sa reaksyon naman ni Ryan, na prim and proper pa rin. At tila nag-i-enjoy nga si Juday na kulitin nang kulitin ang mister niya, ha!

“Uy nahuli kita nakangiti!” sabi niya kay Ryan.

“Ramdam ba ang happiness ko? Ay grabe kayo The Corrs!” sabi pa rin ni Juday, habang kumakanta.

At bongga rin ang chika niya na, “Totodo ko na tong pangarap na to,” na feeling nga niya ay isa siya sa mga member ng The Corrs.

“In fairness. Consistent ka diyan, ah!” pagsita pa ni Juday kay Ryan, na ayun nga, prim and proper pa rin, at nakikinig lang sa kanta.

“Ay grabe… grabe ‘yung tawa ko pala!” chika naman niya sa video na halos lumabas na ang ngala-ngala niya sa katatawa, ha!

Pero siyempre, lalo siyang nagwala, at naging emotional na rin, at muntik mahimatay noong marinig na niya ang isa sa mga paborito niyang kanta, ang ‘Runaway’ na intro pa lang, halos mapaos na si Juday.

“Hindi ko alam kung mahihimatay ako o maiiyak ako, eh,” sey pa rin ni Juday.

At siyempre, ang sweet, at nakakaengganyo ang lambingan nila, ha! Lalo na ang panghaharot niya kay Ryan.

“Happy anniversary next year. Pagpasensiyahan mo na ang munting nakayanan ko ah!” sabi niya kay Ryan, habang patawa-tawa lang ang mister niya.

At lalong kinilig ang mga fan habang kinakanta ni Juday ang mga linyang, “I’ll never gonna stop falling in love with you…”

Well, sabi nga ng mga fan, dahil sa mga video na `yon nina Juday, Ryan, ang sarap pa ring ma-in love. (Dondon Sermino)