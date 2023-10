Solon tinalbugan sa kasal ng kanyang staff

Sino raw itong staff ng isang mambabatas ang dinaig pa ang kanyang amo nang magpakasal uli sa Simbahan?

Kuwento ng impormante ni Mang Teban, enggrande raw kasi ang kasal ng staff, hindi katulad ng una itong kinasal sa ibang babae.

Sinapawan pa raw ng staff ang kanyang among mambabatas kung pag-uusapan ang pabonggahan ng kasal at ang love story ng dalawa.

Ito kasing staff, may asawa at anak nang masungkit ang emple­yado ng isang mambabatas. Dahil dito, madalas sugurin at talakan sa social media ang staff, as in ineeskandalo ang love life nito. Sa huli, pumayag din sa annulment ang babae kaya makapag-move on na ito sa buhay.

Itong namang mahangin na staff, parang naka-jackpot dahil artistahin ang nabingwit na babae.

Kaya noong ikinasal, aba’y halos isang dosena ang mga ninong at ninang. Mayroong senador, congressman, mayor­, chairman at iba pa.

Pati ang asawa ng business tycoon, kinuhang ninang sa kasal. Aba’y libre na ang tirahan este stay ng bagong kasal sa five-star hotel ng negosyante.

Mahina raw ang isang milyong pisong pakimkim sa kasal ng dalawa dahil sa mga bigating ninong at ninang. Ang pinakamaliit na regalo siguro ay galing sa amo ng staff dahil kilalang kuripot ito sa gastusan.

Clue. Ang mambabatas na tinalbugan sa kasal ng kanyang staff ay maraming kapangalan sa kanilang angkan habang itong staff ay kilalang mahilig dumikit sa mapepera.