Sino talaga kumakabit? Ricci nagbanta sa tropa ni Andrea

“For the patol ang person!” Chika ng mga netizen sa pagpalag ni Ricci Rivero sa tweet ni Bea Borres, na kaibigan ni Andrea Brillantes.

Matapos kumpirmahin ni Ricci sa Instagram ang relasyon nila ni Los Baños Laguna Councilor Leren Mae Bautista, ay nag-tweet si Bea na parang patama sa chika na `yon.

“Lol hanggang hard launch nagmamalinis lmfao no!” tweet ni Bea.

At siyempre, hindi nagustuhan ni Ricci ang tweet na `yon ni Bea, at tinanong ang kaibigan ni Andrea kung gusto raw ba nilang maglabasan sila ng ‘labada’.

“Puro tweet Bea gusto mo maglabasan tayo ng labada?” tila naghahamon na sabi ni Ricci.

At kaloka nga, dahil may nabanggit pa si Ricci tungkol sa kabit.

“Tara sabihan tayo kung sino talaga kumakabit? Hingi ka lifeline para may bala ka bago ka mag-reply publicly for your publicity,” giit pa ng basketbolista.

“Sayang pakikialam mo kung ‘di ka kasama sa headline,” chika pa rin niya.

Well, sino ba ang panalo o talo sa chikang ito? Base sa reaksyon ng mga netizen, o public opinion, lamang ang galit na galit kay Ricci, ha!

Heto nga ang chika nila sa mismong tweet na `yon ni Ricci:

“Hala si OA.”

“Maasim ka pa rin!”

“Yabang porket nakahanap na ng labandera ems.”

Pinaalalahanan naman si Ricci ng ibang netizen na baka mapahamak siya sa paghahamon niya.

Una nga raw, walang binanggit na pangalan si Bea.

Si Ricci raw, bukod sa nag-reply sa tweet ay tila may pagbabanta pa.

Eh, bawal na bawal daw ang threat, di ba?

Anyway, marami pang mas matitindi at insultong tweet tungkol kay Ricci. Kaya payo sa kanya ng iba, mag-pray na lang, kesa tumalak sa X. (Dondon Sermino)