Simbahan hinirit magbitiw mga ‘laykong’ tumatakbo sa Barangay

NANAWAGAN si Cebu Archbishop Jose Palma sa mga kumakandidatong manggagawa ng Simbahan at mga miyembro ng layko na kumakandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) 2023 na magbitiw o mag-leave of absence muna sa kanilang trabaho.

Ayon kay Palma, isa itong paraan para mawala ang pagdududa ng mga tao sa kanilang motibo na pagtakbo sa barangay.

“We would like those who are actively involved in the Church or parishes to resign. The reason is, we do not want them to use their office in the Church as a way of soliciting votes,” sabi ng Arsobispo.

Inisyu ng Simbahan ang posisyon para sa kanilang mga manggagawa sa lahat ng parokya sa ilalim ng Archdiocese of Cebu.

“So resign lang muna pansamantala and balik pagkatapos ng eleksiyon,”

dagdag ni Palma.

Samantala, pinayuhan ni Palma ang mga botante na pahalagahan ang kanilang mga boto at huwag silang papasilaw sa pera kapalit ng vote-buying.

“Para sa inyong mga kandidato, gawin nating patas, malinis, tapat at mapayapa ang halalan,” giit ni Palma.

“For the voters, let us also maintain the sanctity of the ballots and not think of what you can get from the candidates. This is not the way to hope for a better nation when at the start, we already started wrong by selling the ballots,” ani pa ng lider ng Simbahan. (Juliet de Loza-Cudia)