Sila ba talaga ni Coco? Julia natameme sa tanong ni Luis

Aliw ang mga fan sa mukbang vlog ni Luis Manzano, ang ang guest niya ay sina Alden Richards at Julia Montes.

Dahil mukbang nga, matatakam ka talaga sa mga pagkain sa harap nila, at wala namang pakiyeme ang dalawa na nilantakan ang hinanda ni Luis.

Biro ni Alden, noong nalaman niyang mukbang ay hindi siya kumain ng dalawang araw, kaya naman kahit hindi pa nagsisimula ang chikahan ay panay na ang kain niya.

“Kumikita ka naman, pero bakit parang gutom na gutom ka?” natatawang sabi ni Luis kay Alden.

At siyempre, ang tungkol sa relasyon nila habang sinu-shoot ang pelikulang ‘Five Breakups and a Romance’ ang pinag-usapan, at makikita nga kung gaano na talaga kakumportable ang dalawa sa isa’t isa, na panay na rin ang biruan.

Pero siyempre, ang pang-thumbnail na naman ng vlog na `yon ni Luis ang inabangan, at sa bandang dulo nga `yon nangyayari.

At heto nga ang chikahan nila sa dulong-dulo ng video ng ‘Luis Listens’.

“Once and for all, i-confirm natin,” pasakalye ni Luis kay Julia.

“Bakit, ano ba ang tanong?” usisa naman ni Julia.

“Kayo ba talaga?” direktang tanong ni Luis kay Julia habang nakaturo sa isang direksiyon.

“Ha?” reaksyon ni Julia.

At wala ngang sagot ang tanong na `yon, dahil pang-thumbnail nga, eh. Pero sa unang tingin, ang tungkol kay Coco Martin siyempre ang maiisip mo. At wagi naman si Luis sa pa-thumbnail na `yon, ha!

“Brother, kahit ngayon lang tayo nagkasama, pero kailangan tanungin. Ano ba talaga ang nangyari?” ungkat naman ni Luis kay Alden, na siyempre ang maiisip mo ay ang nangyari sa kanila ni Maine Mendoza, na bakit hindi nauwi sa relasyon ang lahat.

“Hindi, ganito kasi `yon,” sagot naman agad ni Alden kay Luis.

“Parang hindi niya yata nagustuhan ang lasa ng sinangag.

“So ang ginawa ko, nagbate ulit ako ng itlog, baka doon nagkulang,” pabirong sagot ni Alden.

“Dapat nagpa-relyeno ka ng dilis,” suhestiyon ni Luis kay Alden, at nagtawanan na lang silang lahat.

Oh, di ba? Wala na talagang babaliw pa pag si Luis ang kaharap mo. Maloloka ka talaga.

Pero sa mga umasa, for sure, natawa na lang silang lahat! (Dondon Sermino)