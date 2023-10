Proteksyon sa cellphone scam itodo na

Umatake po nitong mga nakaraang buwan ang mga manggagantso online, at pati mga ahensya ng ating pamahalaan ay walang ligtas at dinale o na-hack ang kanilang mga websites.

Kaya tayo po ay nagagalak sa Memorandum of Agreement (MOA) sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology (DICT) at National Privacy Commission (NPC) para sa pagkakaroon ng Digital Security and Privacy Quick Response (DSPQR) Project upang pagbutihin ang proteksyon sa data privacy natin at sugpuin ang ibat-ibang klase ng cybercrimes.

Siguro naman po ay nabalitaan ng lahat na nitong mga nagdaang buwan ay nagkaroon ng hacking spree itong mga mokong na ito, at kami mismo rito sa House of Representatives nitong nakalipas na linggo ang pinakabagong nabiktima nila.

Bago kami sa Kamara, ang mga online system ng Philippine Health Insurance Corp., (PhilHealth), Department of Science and Technology (DOST), Philippine National Police (PNP), National Bureau of Investigation (NBI), Bureau of Internal Revenue (BIR) at Philippine Statistics Authority (PSA) ang isa-isang pinasok ng mga hacker simula ng buwan nang Abril.

Itong pangha-hack nila sa mga websites ay talaga namang napakadelikado dahil sa makukuha nila ang mga importanteng impormasyon na maari nilang magamit sa panloloko o pang-scam ng mga tao.

Gaya halimbawa sa pangha-hack sa PhilHealth website ng pinaghihinalaan na Medusa group, kayat delikado ang mga personal information ng mga 59 milyong miyembro ng ating national health insurance program. Inumpisahan na ng mga hacker na maglabas online ng mga confidential PhilHealth memo at iba pang sensitibong files para ma-pressure ang ahensya na magbayad ng hinihingi nilang $300,000 ransom kapalit ng pangakong ide-delete nila ang kanilang nanakaw na mga datos na ibabalik sa ayos ang server files.

Sabi nga ng DICT, medyo delikado ang hacking ng PhilHealth website, kasi nga unang-una ay maaring gamitin ang mga personal na information at mga litrato natin upang gumawa ng mga peke na tao na ipapa-rehistro ang mga Subscriber Identity Module (SIM) o cellphone number nila sa mga public telecommunications entities (PTEs), ito ang Globe, Smart at Dito.

Kung maaalala ninyo, kami po sa Kongreso, kabilang ang inyong lingkod, ay nagtulak na isabatas na ang Republic Act (RA) 11934 o ang “SIM Card Registration Act” upang makatulong sa pagsugpo ng ganitong mga panggagantso online o maging sa mga cellphone natin sa pamamagitan ng mandatory na pagrerehistro ng mga SIM card or numero ng mga cellphone natin.

Sa pagtatapos ng SIM registration mula Disyembre 27 hanggang Hulyo 25, umabot sa 105 milyon subscribers ang nagpatala at halos pumantay na ito sa numero ng populasyon natin sa bansa.

Sa mga panlolokong ito ng mga scammer, malamang pati kayo ay nakatanggap na ng text or emails kung saan ay isang kaibigan mo ang humihingi ng tulong pinansyal na kesyo sila ay nagkaproblema sa kanilang pagbyahe abroad at mangungutang ng pera panggastos doon para makabalik na ng bansa o makabayad sa mga kompromiso doon. Tapos ay malalaman mo na peke pala ang mensaheng ‘yun dahil ito ay galing sa mga manggagantso.

Meron namang message na ikaw daw ay nanalo sa kanilang papremyo, pero teka teka, dapat mag-isip ka muna kasi papano ka mananalo sa isang electronic raffle kung wala ka namang sinasalihan? Kaya malinaw talaga na scam ang mga ito.

At sa mga ganitong pangyayari, kapag nanakaw na nila ang mga mahahalagang impormasyon mo, maaari nila itong gamitin para ma-access ang mga banko mo. Magugulat ka na lang na na-withdraw o nalimas na nila ang lahat ng iniingatang pera mo sa banko.

Paano mo pa hahabulin yan? At ang masama pa rito ay kung ang mga gamit nilang SIM ay hindi naman nakarehistro o pekeng pagkatao ang kanilang ni-register.

Kaya bago pa man ang MOA ng DICT at NPC, ako ay umapela na sa ating pamahalaan na magkaroon ang mga ahensya nito ng mas mahigpit pang koordinasyon sa mga PTEs gayundin din sa mga private cybersecurity expert para mapagtibay ang digital infrastructure ng ating bansa at mas mabantayan ang mahigit 105 milyong SIM database laban sa mga hackers sa gitna ng nakakaalarmang paglaganap ng security breaches sa mga official website gaya na nga ng House of Representatives.

Hiling natin na sana madagdagan ang pondo ng DICT para mabilis matugunan ang problema sa cybercrime. Dagdag na pondo at experts ang kailangan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC), na isang inter-agency body sa ilalim DICT na siyang nangangasiwa sa government cybersecurity sa pamamagitan ng Cybercrime Prevention Act of 2012.

Sa ilalim ng CICC, pinagsama-sama ang anti-cybercrime unit ng DICT, Justice department, NBI at PNP. Pinakamainam na kumuha sila ng mas maraming eksperto at magbigay pa ng tuloy-tuloy na educational campaign sa publiko, sa tulong ng mga PTEs, laban sa iba’t ibang modus sa panggogoyo ng mga scammers sa atin.

Kaya noon pa natin tinutulak ito na pag-igihan dahil sabi nga ng Globe, bilyon-bilyon pa rin ang nakaka-enkuwentro nilang spam at scam messages kahit na meron na tayong SIM registration law.

Kaya muling paalala natin upang makaiwas sa panloloko – kung wala ka namang sinalihan, huwag na sagutin ang mga messages or tawag na nagsasabing ikaw ay nanalo. Posibleng sa pagsagot mo ay pumasok ka sa mga link na magnanakaw ng inyong mga personal na impormasyon.

Umiwas din sa mga “too good to be true” offers na nakikita sa social media gaya ng halimbawa ng mga bagay na inakala mong mura ang presyo, ‘yun pala ay mga peke o madalas ay pag-deliver sa ‘yo eh hindi naman akma sa inorder mo. Marami pa nga riyan ay pag bigay mo ng down payment eh maglalaho na parang bula ang kunwari ay nagbebenta ng mga gamit sa napakamurang halaga.

Ngayong humuhusay ang mga hacker at manloloko, kailangang mapaghusay din at mapalakas ang mga programa ng ating pamahalaan laban sa cybercrime at mga hacking. Kung hindi makakasabay ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan, delikado tayong lahat. Kaya mag-ingat po tayo!